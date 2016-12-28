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Yaşam

Kabil'de milletvekiline bombalı saldırı

Afganistan'da düzenlenen saldırıda milletvekili Fakur Behişti ve oğlu yaralandı, Behişti'nin kardeşi hayatını kaybetti

28 Aralık 2016 13:16

Afganistan'ın başkentindeki kalabalık bir bölgede patlatılan bomba milletvekili ve oğlunun yaralanmasına yol açtı. Kabil'in her yerinden duyulan patlamada vekilin kardeşi ve koruması öldü.

Milliyet'te yer alan habere göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında bir bombalı saldırı gerçekleşti. Kalabalık bir bölgede gerçekleşen saldırının hedefinde Bamyan milletvekili Fakur Behişti vardı. Behişti'nin makam aracı geçerken yol kenarına yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Saldırıda Behişti ve oğlu yaralandı. Kardeşi ve korumaları öldü.

Reuters haber ajansı, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde başka can kayıplarının da olduğunu bildiriyor.
 
Son aylarda şiddetin yeniden tırmanışa geçtiği Afganistan'da, geçen hafta da bir milletvekili canlı bomba saldırısına hedef olmuştu. Patlamada yedi kişi yaşamını yitirmişti.

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