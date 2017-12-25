Kâbil'de istihbarat merkezinde saldırı: Altı ölü, üç yaralı

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Afganistan\'da gerçekleşen bir intihar saldırısında en az altı kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Afganistan\'ın başkenti Kâbil\'de bulunan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü eğitim merkezi yakınlarında bir militanın gerçekleştirdiği intihar saldırısında altı sivil hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Afgan yetkilileri saldırıyı IŞİD\'İn üstlendiğini söyledi.

Gerçekleşen saldırıyla ilgili İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, \"Saldırı sonucunda altı kişi öldü ve üç kişi yaralandı. Bombanın patladığı esnada siviller bir arabayla bölgeden geçiyordu. Saldırı ana caddede gerçekleşti fakat militanın kimi veya neyi hedeflediğini şimdilik bilmiyoruz\" dedi.

Kâbil\'de geçen hafta da aynı istihbarat merkezine saldırı gerçekleştirilmiş, ancak güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında çıkan çatışma sonucu hayatını kaybeden olmamıştı. Geçen hafta gerçekleşen saldırıyı da bölgede etkisi devam eden IŞİD üstlenmişti.