T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kâbil'de istihbarat merkezinde saldırı: Altı ölü, üç yaralı

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Afganistan'da gerçekleşen bir intihar saldırısında en az altı kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı

25 Aralık 2017 14:07

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Afganistan\'da gerçekleşen bir intihar saldırısında en az altı kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.
Afganistan\'ın başkenti Kâbil\'de bulunan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü eğitim merkezi yakınlarında bir militanın gerçekleştirdiği intihar saldırısında altı sivil hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Afgan yetkilileri saldırıyı IŞİD\'İn üstlendiğini söyledi. 
Gerçekleşen saldırıyla ilgili İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, \"Saldırı sonucunda altı kişi öldü ve üç kişi yaralandı. Bombanın patladığı esnada siviller bir arabayla bölgeden geçiyordu. Saldırı ana caddede gerçekleşti fakat militanın kimi veya neyi hedeflediğini şimdilik bilmiyoruz\" dedi.
Kâbil\'de geçen hafta da aynı istihbarat merkezine saldırı gerçekleştirilmiş, ancak güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında çıkan çatışma sonucu hayatını kaybeden olmamıştı. Geçen hafta gerçekleşen saldırıyı da bölgede etkisi devam eden IŞİD üstlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHAAfganistanKâbilUlusal Güvenlik MüdürlüğüAfganIŞİDBakanlığı Sözcüsü Najib DanishBombanınSaldırıGeçen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24