Kabil'de Irak Büyükelçiliği yakınındaki intihar saldırısını IŞİD üstlendi

Afganistan'ın başkanti Kabil'de Irak Büyükelçiliği yakınında bir intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi.

IŞİD, Amaq haber ajansından yaptığı açıklamada saldırıyı iki üyesinin düzenlediğini duyurdu.

Kabil'de Irak Büyükelçiliğinin çevresinde bir polis merkezi de bulunuyor. İntihar saldırısı sonrası patlama ve silah sesleri duyuldu.

Çatışmaların sürdüğü bildiriliyor. Ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Siviller ise bölgeden tahliye edildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda gökyüzüne dumanların yükseldiği görülüyor.

Kabil'de Irak Büyükelçiliği ilk kez hedef alınıyor.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un IŞİD'den geri alınması, elçilikte kutlanmıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu yıl da çok sayıda saldırı düzenlendi. Saldırıları Taliban ya da IŞİD üstlendi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Afganistan'da yılın ilk 6 ayında düzenlenen saldırılarda en az 1662 sivil öldü. Bu ölümlerin yüzde 20'si başkent Kabil'de gerçekleşti.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Kabil'de çoğunlukla Şiilerin yaşadığı bir bölgede araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 30 kişi ölmüştü.

31 Mayıs'ta Kabil'în merkezinde düzenlenen büyük bir bombalı saldırıda da 150'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Bu eylem, Afganistan'da Taliban yönetiminin 2001'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince devrilmesinin ardından düzenlenen en büyük saldırıydı.