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Dünya
Deutsche Welle

Kabil'de intihar saldırısı: 31 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında en az 31 kişi öldü, 54 kişi yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

22 Nisan 2018 15:38

Afganistan'ın başkenti Kabil'de seçmenlerin seçim merkezine kayıt yaptırdığı binanın önünde intihar saldırısı düzenlendi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahidullah Mecruh saldırıda en az 31 kişinin öldüğünü, 54 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Necip Daniş bomba yüklü yelek giyen saldırganın Şiiler'in yoğun olarak yaşadığı semtteki seçim merkezine yürüyerek geldiğini ve üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini belirtti.

IŞİD, kendisine yakınlığıyla bilinen internet sitesi Amak'ta yayınlanan açıklamada Kabil saldırısını üstlendi. Açıklamada saldırıya dair başka bir bilgi ya da ayrıntıya yer verilmedi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Twitter üzerinden yaptığı açıklamada saldırının arkasında kendilerinin bulunmadığını belirtti. Afganistan'da son aylarda düzenlenen çok sayıda saldırıyı Taliban üstlenmişti.

dpa, rtr, AFP / HT BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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