Kabil'de intihar saldırıları: 10 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde düzenlenen intihar saldırılarında 10 kişi öldü. Saldırıların sorumluluğunu Taliban üstlendi.



Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid, saldırıların sorumluluğunu üstlendiklerini bildirdi. Mücahid, 5 intihar militanının yabancılar tarafından kullanılan 2 binaya saldırdığını söyledi.



Saldırıların düzenlendiği otellerde Hintlilerin de kaldığı belirtildi.



Öte yandan, Sağlık Bakanlığı yetkilisi Sakhi Nurgholi, ölü sayısının 10'a yükseldiğini, ölenler arasında yabancılar bulunduğunu kaydetti. Saldırılarda yaralı sayısı ise 32'ye yükseldi.

