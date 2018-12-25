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Dünya
Deutsche Welle

Kabil'de hükümet binasına saldırı: 28 ölü

Kabil'de bir bakanlık binasına silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Saatler süren saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti.

25 Aralık 2018 01:59

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Çalışma, Sosyal Hizmetler, Şehitler ve Engelliler Bakanlığı binasına düzenlenen saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti. Saatler süren saldırıda 20'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacip Daniş, üç saldırganın öldürüldüğünü, yaşanan silahlı çatışmada bir polis memurunun da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırının öğleden sonra bir intihar bombacısının hükümet binası önündeki bomba yüklü bir otomobili havaya uçurmasıyla başladığı belirtildi. İntihar saldırısnın ardından saldırganların binaya girerek sivilleri rehin aldıkları ve askerlerle silahlı çatışmaya girdkleri kaydedildi.

Yaklaşık 200 çalışanın güvenlik görevlilerinin himayesinde bakanlık binasından ayrıldığı kaydedildi. Saldırının ardından binadan dumanlar yükseldiği ve iki askeri helikopterin bina yakınlarında uçtuğu görüldü.

rtr, AFP/SÖ, EC

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KabilSosyal HizmetlerEngelliler BakanlığıBakanlığı Sözcüsü Nacip DanişAFP/SÖDeutsche Welle Türkçe
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