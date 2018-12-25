Kabil'de hükümet binasına saldırı: 28 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Çalışma, Sosyal Hizmetler, Şehitler ve Engelliler Bakanlığı binasına düzenlenen saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti. Saatler süren saldırıda 20'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacip Daniş, üç saldırganın öldürüldüğünü, yaşanan silahlı çatışmada bir polis memurunun da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırının öğleden sonra bir intihar bombacısının hükümet binası önündeki bomba yüklü bir otomobili havaya uçurmasıyla başladığı belirtildi. İntihar saldırısnın ardından saldırganların binaya girerek sivilleri rehin aldıkları ve askerlerle silahlı çatışmaya girdkleri kaydedildi.

Yaklaşık 200 çalışanın güvenlik görevlilerinin himayesinde bakanlık binasından ayrıldığı kaydedildi. Saldırının ardından binadan dumanlar yükseldiği ve iki askeri helikopterin bina yakınlarında uçtuğu görüldü.

rtr, AFP/SÖ, EC

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