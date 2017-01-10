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Dünya
Deutsche Welle

Kabil'de çifte saldırı düzenlendi

Afganistan’ın başkenti Kabil'de parlamento binası yakınlarında düzenlenen iki bombalı saldırıda en az 22 kişi öldü onlarca kişi de yaralandı. Saldırıyı Taliban üstlendi.

10 Ocak 2017 21:13

Afganistan'da bugün parlamento binası yakınında düzenlenen iki bombalı saldırıda en az 22 kişi öldü. Afganistan Sağlık Bakanlığı'nda bir sözcü, yaralanan 70 kişinin de Kabil'deki hastanelere götürüldüğünü aktardı. Güvenlik birimlerinden bir yetkili Alman haber ajansına ölenler arasında siviller ve pek çok milletvekili olduğu bilgisini verdi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sadık Sadıkî saldırıların memurları eve götürecek servisi hedef aldığını belirtti. Bölge polisi ilk etapta bir arazi aracının parlamento binası önünde infilak ettirildiğini, güvenlik görevlilerinin olay yerine gelmesi üzerine ikinci bir bomba yüklü aracın infilak ettiğini söyledi. Saldırının yerel saatle 17:00'de memurların eve dönüş saatinde gerçekleştirildiği belirtildi.

AFP'ye konuşan bir görgü tanığı ise intihar bombacısının bürodan çıkan çalışanlara yaklaşıp bombayı patlattığını ve ardından bomba yüklü aracın infilak ettiğini anlattı.

Saldırıda ölenlerin sayısına ilişkin de farklı açıklamalar geliyor. AFP'ye açıklama yapan bir güvenlik görevlisi 24 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı bilgisini aktardı.

Saldırıyı Taliban üstlendi

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid Twitter hesabından saldırıda Afganistan'ın istihbarat teşkilatı NDS'nin minübüsünü hedef aldıklarını aktardı. Mücahid birçok düşmanın öldürüldüğünü yazdı.

Bomba yüklü araçlar Kabil'in yoğun olan Darul Aman caddesinde infilak etti. Saldırı mahalli yakınında parlamento binası, çeşitli bakanlıklar ve Amerikan Üniversitesi bulunuyor.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban'ın gerçekleştirdiği bir diğer intihar saldırısında da 7 kişi hayatını kaybetmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa/DW/DK/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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