Kabil'de çifte saldırı: 9'u gazeteci en az 31 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen çifte patlamada en az 31 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırılarda, AFP Afganistan Bürosu’nun şef foto muhabiri Shah Marai’nin de bulunduğu 9 gazeteci de hayatını kaybetti. İkinci saldırının, kameraman kılığındaki bir saldırganın ilk olay yerine gelerek üzerindeki bombayı patlatması sebebiyle gerçekleştiği ifade edildi.

Saldırıların ikisini de IŞİD üstlenirken; BBC’nin haberine göre 29 yaşındaki muhabir Ahmad Shah da Khost bölgesindeki ayrı bir saldırıda kimliği bilinmeyen bir saldırgan tarafından vurularak öldürüldü. Afgan Gazetecilerin Güvenliği Komitesi direktörü Najib Sharifi, Shah’ın saldırı sırasında evine gittiğini söyledi.

Saldırıları IŞİD üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanlığı ve istihbarat servisinin de olduğu Shashdarak bölgesinde, yerel saatle 08.00 sıralarında 15 dakika arayla iki intihar saldırısı düzenlendi. İlk saldırı motosikletli bir intihar saldırganı tarafından gerçekleştirildi. İkinci saldırıda, ilk bombayı haberleştirmek üzere olay yerinde toplananlar hedef alındı. Gazeteci kılığında olay yerine geldiği belirtilen intihar saldırganı, kamera içine yerleştirdiği bombayı patlattı.

IŞİD, yayın organı olarak kullandığı Amaq haber ajansında saldırıyı üstlendiğini duyuran bir açıklama yaptı. Terör örgütü, Telegram üzerinden yaptığı duyuruda da saldırıyı ‘şehit kardeşlerinin’ gerçekleştirdiğini teyit etti.

Afganistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen çifte patlamada 45 kişinin yaralandığı bildirildi.

Birkaç saat önce bir saldırı daha gerçekleştirildi

Kabil’deki saldırıdan saatler önce, Kandahar eyaletinde yabancı askerlere yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti. Yerel bir okul ve caminin yakınlarında patlatılan bomba sebebiyle 11 öğrenci hayatını kaybetmiş, 5’i Romanya vatandaşı askerler olmak üzere 16 kişi yaralanmıştı.