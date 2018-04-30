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Deutsche Welle

Kabil'de çifte intihar saldırısı: En az 21 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu sabah saatlerinde düzenlenen iki intihar saldırısında en az 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıların aynı yerde art arda düzenlendiği belirtildi.

30 Nisan 2018 14:26

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün düzenlenen iki intihar saldırısında en az 21 kişi yaşamını yitirdi. Afganistan Sağlık Bakanlığı sözcüsünün Tolo News televizyon kanalına yaptığı açıklamada en az 27 kişinin de saldırılarda yaralandığı belirtildi.

Saldırıda ölenler arasında, Fransız haber ajansı AFP için çalışan foto muhabiri Shah Marai ile birlikte dört gazetecinin de bulunduğu kaydedildi.

Verilen bilgilere göre ilk saldırı, sabah saatlerinde Afgan istihbarat servisi Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) binası yakınlarında meydana geldi. Bu bölgede NDS binasının yanı sıra ABD Büyükelçiliği ve NATO'ya ait binaların bulunduğu belirtildi. Polis yetkilileri, bu bölgeden geçen motosikletli bir kişinin üzerindeki bombayı patlatarak saldırıyı düzenlediğini aktardı.

İlk saldırının düzenlendiği yere yardım ekipleri ve gazetecilerin gelmesinin ardından da ikinci intihar saldırısının gerçekleştirildiği ve aralarında Marai'in de bulunduğu dört gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı sözcüsü, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Çifte saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor. Radikal İslamcı Taliban sıklıkla başkent Kabil'i hedef alan saldırılar düzenlenmişti.

DW,AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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