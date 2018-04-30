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Dünya

Kabil'de çifte bombalı saldırı: En az 21 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul, 30 Nisan (DHA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'in "diplomatik bölgesi"nde düzenlenen çifte bombalı intihar saldırısında, aralarında AFP foto muhabiri Shah Marai ve üç diğer gazetecenin de bulunduğu 21 kişi öldü ve 27 kişi de yaralandı

30 Nisan 2018 12:33

İstanbul, 30 Nisan (DHA) - Afganistan\'ın başkenti Kabil\'in \"diplomatik bölgesi\"nde düzenlenen çifte bombalı intihar saldırısında, aralarında AFP foto muhabiri Shah Marai ve üç diğer gazetecenin de bulunduğu 21 kişi öldü ve 27 kişi de yaralandı.
Yerel medyanın haberlerine göre, bölge polisinden yapılan açıklamada, yerel saat ile 08:00\'deki ilk saldırıdan yaklaşık 40 dakika sonra ikinci bir bombalı saldırı daha yapıldı.
Saldırıyı üstlenen olmladı; ancak, yere medya hnaberlerinde geçen Şubat ayında aynı bölgede yapılan bombalı saldırıları IŞİD\'in üstlendiği anımsatıldı. (Fotoğraflı)


 

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