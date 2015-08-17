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Dünya
Deutsche Welle

Kabil'de bir Alman kaçırıldı

Afgan yetkililer, başkent Kabil'de bir Alman vatandaşının kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını duyurdu.

17 Ağustos 2015 16:11


Afgan resmi haber ajansı PAN'ın haberine göre, Almanya Uluslararası İşbirliği Kurumu'nda (GIZ) görevli kadın uzman bu sabah Kabil'in Kalay Fatullah semtinde kaçırıldı. GIZ bürosu da aynı semtte bulunuyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası İşbirliği Kurumu henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Haziran ayında Hollandalı kalkınma uzmanı Anja de Beer Kabil'de kaçırılmıştı. Anja de Beer'i kaçırılmasına ilişkin henüz bir iz bulunamadı.

NATO çekildi, şiddet arttı

Uluslararası Afganistan Güvenlik Destek Kuvveti'nin (ISAF) 13 yıllık görev süresi 1 Ocak 2015 itibariyle sona erdi. ISAF'ın yerini Resolute Support (Kararlı Destek) adı verilen eğitim misyonu aldı.

NATO askerlerinin çekilmesinin ardından Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. Güvenlik güçlerinin büyük kayıplar verdiği bildiriliyor.

2015'in ilk altı ayında 5 bin kayıp

Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgilere göre, yılın ilk yarısında ülkede 5 bin sivil öldürüldü veya yaralandı.

Kabil bu ay içinde birçok şiddet olayına sahne oldu. Uluslararası birliklerin bulunduğu askeri üsse yönelik saldırıda bir NATO askeri öldürüldü. Başkentteki saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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