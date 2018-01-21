T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kabil'de beş yıldızlı otele silahlı saldırı (2)

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ocak (DHA) – Afganistan’ın başkenti Kabil’de beş yıldızlı otele en az dört silahlı kişi tarafından düzenlenen saldırıda en az 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

21 Ocak 2018 01:41

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ocak (DHA) – Afganistan’ın başkenti Kabil’de beş yıldızlı otele en az dört silahlı kişi tarafından düzenlenen saldırıda en az 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Ziyaretçileri rehin alan saldırganlar özel kuvvetler tarafından otelin içinde etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor.
Tolo News’de saldırıya ilişkin yer alan habere göre saldırgandan biri güvenlik güçleri tarafından öldürüldü, diğer üç saldırgan ise otelin içinde bazı sivilleri rehin olarak tutuyor. Güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışma devam ediyor.
Haberde resmi olmayan kaynaklara göre saldırıda bir intihar bombacısının da olduğu ve saldırganların el bombaları ve otomatik silahlar kullandığı söylendi.
Habere göre Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Najib Danish özel kuvvetlerin saldırganlara müdahale hazırlığında olduğunu açıkladı.
Najib Danish “Kriz Müdahale Birimi (CRU) üyeleri ve Özel Kuvvetler de olay yerinde ve bazıları da otelin içerisinde” dedi ve bazı otel ziyaretçileri ve çalışanlarının otel içinde güvenli bir bölgeye alındığı ve güvenlik görevlilerinin otelin içinde saldırganları etkisiz hale getirmeye çalıştıklarını aktardı.
Tolo News’e göre saldırganlar mutfakta saklandıktan sonra harekete geçerek otelin bazı bölümlerini ateşe verdi. Bölge sakinleri olay yeri ve çevresinde çok sayıda ambulans ve polisin kordon altında beklediğini söylüyor.
Aynı otelde 28 Haziran 2011’de gerçekleşen ve Taliban’ın üstlendiği bir saldırıda dokuz saldırgan öldürülmüş, 12 kişi de hayatını kaybetmişti.
ABD iki gün önce uyarmıştı
ABD Dışişleri Bakanlığı saldırıdan iki gün önce vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmış; Afganistan\'ın Kabil kentindeki otellere bir saldırı gerçekleşebileceğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı\'nın Twitter\'dan yaptığı açıklamada \"Afganistan, Kabil için güvenlik uyarısı: Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Hotel Baron gibi otellere aşırıcı gruplar tarafından saldırı düzenlenebilir. 
O sırada otelde 38 genel müdür vardı
Bölgedeki Washington Post muhabirinin Twitter’dan verdiği ve teknoloji bakanlığı eski bir çalışanına dayandırdığı bilgilere göre saldırı sırasında otelde 38 farklı iletişim ve bilişim teknolojileri şirketinin genel müdürlerinin katıldığı üç günlük bir teknoloji konferansı vardı. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıOcak DHAAfganistanınKabildeTolo NewsdeGüvenlikHaberdeHabereAfganistanBakanlığıNajib DanishMüdahale Birimi CRUKuvvetlerTolo NewseBölgeAynıHaziranTalibanınABDDışişleri BakanlığıAfganistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24