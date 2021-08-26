Kabil Havalimanı’na ulaşmaya çalışırken Taliban tarafından kaçırıldı; “Ben Avustralya vatandaşıyım”

Afganistan’da bulunan Hazara etnik azınlığına mensup bir Avustralya vatandaşı, ülkeden ayrılmaya çalışırken Taliban tarafından kaçırıldı. Şiddet gören adam, Avustralya’daki ailesinin çağrıları üzerine serbest bırakıldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, ismi verilmeyen, eşi ve erkek kardeşi Avustralya’da bulunan adam, Taliban tarafından serbest bırakıldıktan sonra Afganistan’da saklanıyor.

Taliban tarafından kaçırıldığında kendini videoya çeken adam “Bana vuruyorlar. Ben bir Avustralya vatandaşıyım. Bana vuruyorlar “diyor. Videoda arada kamerayı kapattırmaya çalışan silahlı Taliban militanları görülüyor. Adam, videoda “Bu, başıma havalimanına ulaşmaya çalışırken geldi” diyor.

Şiddet gören adamın Taliban tarafından yıllardır şiddetle karşılaşan etnik ve dini azınlık olan Hazara mensubu olduğu biliniyor.

Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle Afganistan’da binlerce insan kaçmaya çalışırken Hazaraların Taliban tarafından geçiş noktalarında durdurulduğu biliniyor.

Adamın Avustralya’da bulunan bir aile dostu “Taliban onu ve ailesinden birkaç kişiyi götürdü. Ailedeki kadınlar da şiddet gördü” dedi. Kaçırılmadan birkaç saat sonra Avustralya vatandaşı ve aile üyelerinin serbest bırakıldığı belirtildi. Havalimanına dönmesine izin verilmeyen adamın Kabil’de saklandığı biliniyor.

Avustralya hükûmeti, Kabil Havalimanı’nda olası bir terör saldırısı nedeniyle vatandaşlarının bir süre havalimanına gitmemesini tavsiye ediyor.