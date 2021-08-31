Kabil'den tahliye edilen Afgan atlet, Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda yarıştı

Afganistan'dan tahliye edilen Paralimpik sporcu Hossain Rasouli, Tokyo'nun Olimpiyat stadyumundaki yarışmaya katılmayı başardı.

26 yaşındaki sporcu, T47 uzun atlama alanında yarıştı. Yarışı son sırada bitirdi, ancak sporcuların ve delegelerin alkışlarını alarak 4m 46'lık kişisel en iyi derecesini kaydetti.

Rasouli, ağır koşullarda Kabil'den kaçırıldıktan sonra, tekvando müsabakasında yarışacak takım arkadaşı Zakia Khudadadi ile Tokyo'ya uçtu.

Uluslararası operasyonda, Rasouli ve Khudadadi, Avustralya ordusunun yardımıyla, Kabil havaalanına girmeyi başardı.

Mayın patlamasında yaralandıktan sonra sol eli kesilen Rasouli, 100 metrede yarışmayı umuyordu, ancak yarışmaya geç kaldığı için uzun atlama alanında yarışmak zorunda kaldı.

Altın madalyayı, Rasouli'den tam olarak üç metre ileride 7m 46cm atlayan Kübalı Robiel Sol Cervantes kazandı.