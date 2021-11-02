Kabil'deki şiddetli patlamada en az 19 kişi öldü

Kabil'de meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Bir Taliban temsilcisi olayın intihar saldırısı olduğunu söyledi ancak saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde bulunan bir askeri hastanenin yakınında patlama meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Ülkede yönetimi ele geçiren Taliban'ın sözcülerinden Bilal Kerimi, Salı günü Alman basın ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, saldırın gerçekleştiğini doğruladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada, özel birliklerin bölgeye intikal ettirildiğini ve araştırmaların sürdüğünü kaydetti. Saldırının hedefindeki Serdar Muhammet Davut Can Hastanesi'nde bir görevli bir doktor AFP'ye yaptığı açıklamada, saldırı sırasında hastanede bulunduğunu ve patlamadan hemen sonra art arda silah sesleri duyduğunu belirterek, "İlk saldırıda olduğu gibi zannımca saldırganlar oda oda dolaşıyor" dedi. 2017 yılında da aynı hastane personel gibi giyinen silahlı kişilerin saldırısına uğramış, bu saldırıda da o anda hastenede bulunan en az 30 kişi hayatını kaybetmişti. "Saldırıyı bir intihar bombacısı gerçekleştirdi" Bir Taliban temsilcisi tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, motosikletli olduğu belirlenen bir saldırganın hastanenin kapısının önünden geçtiği sırada, üzerindeki bomba sarılı düzeneği patlattığı, bu arada kendisinin de öldüğünü açıkladı. Temsilci, saldırıya dahil olan diğer kişilerin de öldürüldüğünü belirtti. Bölgede olay sırasında kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bazı görsellerde bir duman bulutunun yükseldiği görüldü. Yerel gazeteciler, patlamanın ardından ateşli silah sesleri duyulduğunu haber verdiler. Şimdiye kadar saldırıyı üstlenen çıkmadı. Taliban Afganistan'da Ağustos ayı ortasında iktidarı ele geçirdi. Ordu ve polis teşkilatları dağıtıldı, hükümet temsilcileri ise yurt dışına kaçtı. İslamcı Taliban ise ülkeyi ele geçirdikten kısa süre sonra hükümeti kurduğunu ilan etti. Ancak ülkede güvenlik sorunu Taliban'ın yönetime ele geçirmesiyle tırmanışa geçti. Radikal İslamcı IŞİD, kısa süre önce onlarca kişinin öldüğü iki cami saldırısının sorumluluğunu üstlendi. dpa, AFP/TY,SSB © Deutsche Welle Türkçe