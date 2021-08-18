Afganistan'daki 200 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400 M tipi nakliye uçağı Kabil'den havalandı.
Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Kabil Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 200’ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.
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