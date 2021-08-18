T24 LogoT24 Logo
Gündem

Afganistan'daki 200 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

18 Ağustos 2021 17:40

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400 M tipi nakliye uçağı Kabil'den havalandı.

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kabil Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 200’ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.

TIKLAYIN - Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlar sırayla getirilecek

afganistantalibankabiltürk vatandaşlarıtahliyeuçakthy
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24