Kabil'de cami yakınında patlama: Taliban, ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir caminin yakınlarında patlama gerçekleştiği bildirildi. Taliban kaynakları, patlamada sivillerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Patlama, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in geçen hafta ölen annesinin hatim merasimi yakınlarında gerçekleşti.
03 Ekim 2021 16:23
Afganistan'ın başkenti Kabil'de İdgah Camisi yakınlarında patlama gerçekleştiği bildirildi. Taliban kaynakları, patlamada sivillerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Patlama, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in geçen hafta ölen annesinin hatim merasimi yakınlarında gerçekleşti.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre iki sivilin öldüğünü, üç yaralının olduğunu söyledi.
Bombalı saldırıdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama, 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı'nda 170 kişinin öldüğü saldırıdan sonraki ilk büyük saldırı.
AFP haber ajansına konuşan bir esnaf, "İdgah Camisi yakınlarından bir patlama sesi duydum. Bunu silah sesleri takip etti" dedi.
Bölgedeki görgü tanıklarına göre, patlamadan kısa süre önce Taliban, Mücahid'in annesinin cenaze töreni için yolları kapatmıştı.