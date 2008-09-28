T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kâbe'yi yok ediyorlar!

'Yeni Mekke Projesi', Mekke'yi yok etme planına dönüşüyor.

28 Eylül 2008 03:00

İki sene sonra Kabeye giden hacılar gözlerine inanamayacak. 'Yeni Mekke Projesi', Mekke'yi yok etme planına dönüşüyor.. Kutsal belde çok yakında uzay üssünü andıracak.

Etrafının gökdelenler ve apartman kompleksleriyle dolmasının planlandığı "Kabe", proje tamamlandıktan sonra yüksek yapılar arasında adeta kaybolacak.  Çekilen fotoğraflar inşaatın hızla ilerlediğini ve iki sene içinde biteceğini gösteriyor.

Kimin projesi?

Proje sahibi ise  ülkenin kurucusu olan ve memlekete ismini veren Kral Suud’un ismini taşıyan “Kral Suud Vakfı... Kral Saud, şimdiki Kral Abdullah’ın babasıdır ve vakfın başında da bizzat majesteleri Kral Abdullah vardır!"

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24