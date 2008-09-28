Kâbe'yi yok ediyorlar!

İki sene sonra Kabeye giden hacılar gözlerine inanamayacak. 'Yeni Mekke Projesi', Mekke'yi yok etme planına dönüşüyor.. Kutsal belde çok yakında uzay üssünü andıracak.



Etrafının gökdelenler ve apartman kompleksleriyle dolmasının planlandığı "Kabe", proje tamamlandıktan sonra yüksek yapılar arasında adeta kaybolacak. Çekilen fotoğraflar inşaatın hızla ilerlediğini ve iki sene içinde biteceğini gösteriyor.



Kimin projesi?



Proje sahibi ise ülkenin kurucusu olan ve memlekete ismini veren Kral Suud’un ismini taşıyan “Kral Suud Vakfı... Kral Saud, şimdiki Kral Abdullah’ın babasıdır ve vakfın başında da bizzat majesteleri Kral Abdullah vardır!"