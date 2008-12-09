Kabe’yi 2 milyon kişi aynı anda tavaf edecek

Yeni Kabe projesini anlatan Mekke Belediye Başkanı Usame El Bar, seneye aynı anda 2 milyon hacının Kabe’yi tavaf edebileceğini söyledi. El Bar, projeyle Kabe’deki Ömer Dağı’nın da dümdüz edileceğini söyledi.



Milyonlarca müslüman hacı adayını ağırlayan Mekke Belediye Başkanı Usame El Bar, Mekke’nin yeni yüzü, Zemzem’in kuruduğu iddiaları, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve daha bir çok soruyu star okuyucusu için yanıtladı.



Usame El Bar, Star ekibini ağırladığı ve arkasında son üç Suudi Arabistan Kralı’nın resminin yer aldığı odasında sorularımızı yanıtladı. İlk konu herkesin konuştuğu Kabe’nin genişletilmesi çalışmaları. El Bar, Mekke’nin çehresinin değiştirilmesi projesinin Kral Abdullah’ın emri olduğunu söyleyerek ‘Projenin ilk ayağı Kábe’deki ibadet alanının genişletilmesini kapsıyor, Şu ana kadar Kábe’nin etrafındaki, özellikle kuzey bölümündeki bin konut yıktırıldı’ dedi.



Ömer Dağı tıraşlanacak



Usame El Bar, ‘Eskiden Kábe’de 300 bin kişi aynı anda ibadet yapabiliyordu. Eklediğimiz katlar sayesinde bu rakamı bir milyona kadar çıkarmıştık. Tavaf alanına eklenecek katlar ve yeni avlu sayesinde 2 milyon kişi aynı anda ibadet yapabilecek’ diye konuştu



Kabe’nin duvarlarının hemen dışında Hac döneminin bitmesini bekleyen iş makinelerinin Ömer Dağı’nı dümdüz edeceğini açıklayan El Bar şunları söyledi:

"Bu sayede Kabe’nin avlusu da genişleyecek. Genişlemeyi sadece dikey değil, yatay anlamda da yapacağız. Ömer Dağı’nın tıraşlanmasıyla kazandığımız yeni alanı avlu olarak kullanacağız, alan Kabe’den 250 metre öteye kadar genişleyecek. Projenin ilk ayağı Safa-Merve tepesi arasında inşa edilen ‘Say’ alanı. Say alanını 3 katlı yaptık. Daha önce 20 metre olan genişliği 40 metreye çıkardık.".



Mekke’nin trafik sorunu



Mekke, hac döneminde 4 milyona yaklaşan nüfusu nedeniyle, trafik sorununun en yoğun yaşandığı kent. Öyle ki hacı adayları, uzaklığına aldırmadan çoğu zaman yürümeyi tercih ediyor. El Bar, sorunun çözümü içim üç planı olduğunu belirtti. ‘İlki mevcut yolları genişletmek. İkincisi, Mekke’ye kuzey, güney, doğu ve Batı istikametinden gelen direk yollar yapmak. Üçüncü plan ise şehiriçi alternatif taşıma sistemi.



Kral özel sevgi besliyor



Kral Abdullah’ın Türkiye’ye özel bir sevgi beslediğini söyleyen El Bar, ‘Türkiye kardeş bir ülke. Kral Abdullah’ın, Cumhurbaşkanınız Abdullah Gül ve Başbakanınız Recep Tayyip Erdoğan’la çok iyi ilişkileri var. Aramızdaki bağların daha da kuvvetlenmesi gerek’ dedi.



Zemzem kuruyor mu?



Son dönemde artan ‘Zemzem kuyusu kuruyor’ açıklamalarına gülen Mekke belediye başkanı, Zemzem’in Allah-ü teala’nın Müslümanlara bir nimeti olduğunu anımsattı. El Bar, ‘zemzem islamiyete göre kutsaldır. Mekke’nin susuz kaldığı, yer altı sularının kuruduğu dönemlerde bile, zemzemin seviyesinde bir alçalma olmadı. Zemzem kuyusu’ndan ne kadar çok su çekerseniz o kadar fazla doluyor kuyu. Eksilme söz konusu bile değil’ görüşünü dile getirdi.

