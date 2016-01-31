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Politika

Kâbe'nin kapısı Erdoğan'dan sonra Davutoğlu için de açıldı

Davutoğlu, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Umre de yaptı

31 Ocak 2016 15:11

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği Umre’nin ardından Mekke'den Medine’ye geçti. Önceki gün Cuma namazını da Mescid-i Haram'da kılan Davutoğlu için Kâbe kapıları Kral Selman'ın izniyle açıldı.

Davutoğlu ve beraberindekiler akşam saati ziyaret ettikleri Kabe'nin içine girdi. Kabe kapıları geçtiğimiz günler de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için açılmıştı. 

 

Bir ziyaret de Orgeneral Akar'dan 

 

Davutoğlu ve beraberindekiler daha sonra gittikleri Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etti. Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da resmi davetli olarak, Suudi Arabistan'a gitti. 

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