-Kabe'deki revaklara takip PAESTUM - 17.11.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kabe'nin çevresindeki Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma revaklarla ilgili olarak, "Resmi olarak bize yıkılacağını söylemediler. İlgili makamlar olarak takip ediyoruz" dedi. Bakan Günay, 14. Akdeniz Arkeoloji Turizmi Fuarı'nın açılışında Türk standını gezdiği sırada, Kabe'nin çevresindeki Osmanlı'dan kalma revakların yıkılacağına dair söylentilere ilişkin Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendilerine bu konu hakkında bir bilgi gelmediğini aktaran Bakan Günay, "Resmi olarak bize yıkılacağını söylemediler. 3 yıl önce Cenadiriye festivaline gittiğimde yine gündemdeydi. İlgili makamlar olarak konuyu takip ediyoruz. Eğer yıkılacaksa resmen Türkiye'ye getirilmesini talep ettik" dedi. Revakların yıkılmayacağının söylediğinin altını çizen Günay, Suudi makamlarının, bu konuda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na da bilgi vermediklerini ifade etti. Ertuğrul Günay, konuyla yakından ilgilenen Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na da minnettar olduğunu belirtti. "Biz yine de oraya önümüzdeki hafta uzman bir heyet gönderiyoruz. Onların restitüsyon ve rölevelerini çıkarmak için" diyen Bakan Günay, revakların herhangi bir biçimde yıkılmaları halinde, hem Türkiye'ye getirilmeleri, hem de herhangi bir tahribatı önleyecek olan proje çalışmalarını yaptıklarını dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, revaklara ilişkin TBMM Bütçe görüşmelerinde açıklamayı düşündüğü önemli bilgiyi de İtalya'da yaşayan Türk basın mensuplarıyla paylaştı. Günay, "Revakların yıkılması ve Türkiye'ye getirilmesi söz konusu olduğunda, bunu ülkemize getirecek olan sponsor bir firma da buldum, anlaştım. Yani Türkiye'ye herhangi bir maddi külfet getirmeksizin, bir Türk girişimci eliyle ülkemize taşıyıp, getireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanı olarak bunu taahhüt ediyorum" dedi. Revakların taşınması durumunda Türkiye'de nereye getirileceği sorusuna da Bakan Günay şu yanıtı verdi: "Ankara Hacı Bayram taleplerden birisiydi. Ama Sayın Başbakan İstanbul'da yeni bir cami yapılmasını ve onun çevresine revaklara uygun bir düzenleme gerçekleştirilmesini öneriyor ki, bu da makbul bir düşüncedir."