Kâbe manzaralı devremülke Türklerden yoğun ilgi

Zemzem Kulesi'ne kardeş geldi, Kâbe'ye 100 metre uzaklıktaki El Makam Kulesi kriz dinlemedi. Kabe'ye tünelle geçişin bulunduğu devremülkler kapış kapış gidiyor. Fiyatları 10 bin dolardan başlayan odalar için şimdiden 400 Türk başvurdu.



Mekke'deki 45 katlı El Makam Kulesi'nde devremülk alabilmek için adeta talep patlaması yaşanıyor.



Mresco Türkiye Pazarlama Müdürü Tunç Okulmuş, bunun sebebini, "Kabe'ye tünelle geçiş çok önemli, çünkü yoğun dönemlerde 2 kilometrelik yolu 2.5 saatte yürüyebiliyorsunuz" diyerek anlatıyor.



2008'in Kasım ayında Türkiye'de de satışa çıkan devremülkler için şimdiden 400 Türk başvuruda bulundu.



Fiyatlar 10 bin dolardan başlıyor, yüzde 20'si peşin ödeniyor, kalanına 30 ay taksit yapılıyor.



25 sene boyunca sizin olan devremülklerde her sene 7 gün kalma hakkınız var.



Fiyatlar seçilen sezona ve odanın manzarasına göre değişiyor.



Kabe manzaralı, şehir manzaralı ve Harem-i Şerif manzaralı seçenekler olduğunu dile getiren Okulmuş, fiyatların Kadir gecesinde 117 bin, Hac döneminde ise 160 bin dolara kadar çıktığını belirtti.



Türklerin tercihi ise genelde Kabe ve Harem-i Şerif manzaralı odalardan yana.



İnşaası devam eden kulenin 2010 yılı başında tamamlanması bekleniyor.



