Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

Kabe'de bir kişi, hutbe okuyan imam Şeyh Bandar Balila'ya saldırmak istedi. Bıçaklı saldırgan gözaltın alındı.

Suudi Arabistan'da Kabe imamlarından Şeyh Bandar Balila'ya cuma hutbesini okuduğu sırada bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Suudi Arabistan'da binlerce kişi Mescid-i Haram'da cuma namazı kıldı. Bıçaklı bir saldırgan hutbe okuyan Kabe imamlarından Şeyh Bandar Balila'ya saldırı girişiminde bulundu.

Saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği açıklanmayan saldırgan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Haremeyn İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bıçaklı bir kişi, Şeyh Bandar Balila'ya hutbe okuduğu sırada saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan kamu güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak, gözaltına almıştır" denildi. (DHA)