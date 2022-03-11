T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

Mescid-i Haram'da sosyal mesafe kuralı ve negatif PCR testi zorunluluğunun kaldırıldı ancak maske takma zorunluluğu devam ediyor

11 Mart 2022 22:45

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının kaldırılmasının ardından ilk Cuma namazı kılındı.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan ve Kabe'nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram'da Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından on binlerce Müslüman Cuma namazı için bir araya geldi. Mescid-i Haram'da bugün Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafesiz Cuma namazı kılındı.

Hac ve Umre Bakanlığı, Mescid-i Haram'da sosyal mesafe kuralının ve negatif PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını ancak maske takma zorunluluğunun devam ettiğini açıklamıştı.

Kabecumanamazsosyal mesafe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24