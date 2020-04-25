Kabe'de ilk teravih namazı Koronavirüs nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla kılındı

Suudi Arabistan’da da sosyal mesafenin korunması, sokağa çıkma yasağı ve namazların cemaatle kılınmasını yasaklanmasının ardından Kabe'deki teravih namazı çok az sayıdaki kişinin katılımıyla kılınabildi.

Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de kılınan ilk teravih namazına, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle Harameyn işlerinde görev alan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevliler katıldı.

Mescid-i Aksa'da İslami Vakıflar Dairesindeki çalışanlar salgına karşı sosyal mesafe kurallarına uyarak Ramazan'ın ilk teravih namazını kıldı. Mescid-i Aksa’nın diğer alanları ise tamamen boş kaldı.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, geçen haftada Koronavirüs nedeniyle Mescid-i Aksa'nın Ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.