Kabataş'taki Martı'nın mimarından tazminat davası: Projeme gudubet dediler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’a yakınlığıyla bilinen, Kabataş İskelesi’nde inşa edilen Martı Projesi’nin mimarı Hakan Kıran, Mimarlar Odası yöneticileri Mücella Yapıcı ve Sami Yılmaztürk’e, kişilik haklarını zedeledikleri gerekçesiyle biner liralık tazminat davası açtı. Dünya çapında prestijli bir mimar olduğunu belirten Kıran, projesine "gudubet" denerek, hakaret edildiğini söyledi.

"Ünlüyüm"

Çevre aktivistlerinin itirazlarına karşın yapımı süren Martı Projesi’nin mimarı Hakan Kıran, dava dilekçesinde, ulusal ve uluslararası birçok proje imza attığını ve haklı bir üne sahip olduğunu belirtti. Mimarlar Odası’na kayıtlı çalıştığını, iddia edildiği gibi Kadir Topbaş’ın ortağı olmadığını söyledi. Mücella Yapıcı’nın projesine “gudubet” dediğini ifade ederek, Yapıcı’nın, projenin İstanbul’un silüetine ciddi zararlar vereceğini söylediğini aktardı.

Yılmaztürk, İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu cevap dilekçesinde, davanın reddini talep etti. Yılmaztürk, “Kentsel sit alanında, imar hukukuna, şehircilik ilkelerine, koruma ilkelerine aykırı olan bir proje hakkında, kamuoyunu bilgilendirmek Mimarlar Odası yöneticilerinin görevidir” dedi. Mücella Yapıcı da cevap yazısını göndererek, davanın reddini isteyecek.

"Sessiz kalmayacağız"

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, davaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "TMMOB, İstanbul’un dokusunun ve kültürünün yok edilmesine, tarihi silüetinin tahrip edilmesine, alışveriş merkezleri ve otellerle anılır bir kent haline gelmesine sessiz kalmayacak" dedi.