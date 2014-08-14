Kabataş’taki kazada bacağı kesilen Kübra Dere: İki dakikayla hayatım değişti

İstanbul Kabataş’ta 1 Ağustos tarihinde meydana gelen kazada otobüsün çarptığı taksinin altında kalan ve bacağı kesilen 19 yaşındaki Kübra Dere’nin tedavisine Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediliyor. “Bu duruma alışmaya, daha doğrusu kabullenmeye çalışıyorum. Hayat devam ediyor” diyen Dere, “Belki 2 dakika önce kaza yerinden geçmiş olsam, bunları yaşamayacaktım” ifadelerini kullandı.

Mert İnan’ın Milliyet’te yer alan haberine göre, geçen cuma günü gerçekleşen ameliyatın ardından yaraları iyileşmeye başlayan Dere’nin hafta sonuna kadar hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Bölümü İkinci Sınıf öğrencisi olan Kübra Dere “Tek isteğim yeniden yürümek. Hakkımı arayacağım, tüm sorumluların yargılanmasını istiyorum” dedi.

‘Taksi altında öleceğimi sandım’

İçinde bulunduğu durumu yavaş yavaş kabullenmeye başladığını dile getiren Dere, devlet büyüklerinden protez bacak ve fizik tedavi imkânlarının sağlanmasını istiyor. Dere, kaza anını ise şöyle anlattı:

“Her şey saniyeler içerisinde olup bitti. Adalar’a gitmek için iskeleye doğru yürüyorduk. Taksiyi hatırlamıyorum bile. Sadece otobüsün hızla üzerimize geldiğini gördüm. Ne yaptığımı bilmiyorum. Sonra bir an kendimi yerde sürüklenirken buldum. Sürüklenme anlarında acı hissetmedim. Durduğumuzda ise her şey korkunçtu. İnsanların bağırışları duyuluyordu. Altımda kalan kadın hareket etmememi söyledi. Hatta ‘Kıpırdama beynin patlar’ şeklinde sözler duydum. Taksinin altında öleceğimi sandım. İnsanlar yüzlerce kiloluk aracı kaldırdıklarında bacağımdaki tarifsiz acıyı hissetim. Elimi attığımda bacağımın koptuğunu anladım."

‘Hayatta olmam bir mucize’

Hastaneye ulaştığında bilincinin hâlâ açık olduğunu belirten Dere, “Bir hafta boyunca dikilen bacağın kaynamasını bekledik ama olmadı. İkinci operasyonla dikilen bacağımı kestiler. Bu duruma alışmaya, daha doğrusu kabullenmeye çalışıyorum. Hayat devam ediyor. Belki 2 dakika önce kaza yerinden geçmiş olsam, bunları yaşamayacaktım” dedi. Kaza görüntülerini hastane odasında defalarca izlediğini dile getiren Dere, her izlediğinde kazanın sanki başkasının başına gelmiş gibi hissettiğini belirtti.

Dere, sorumluların yargı önünde hesap vermesini istiyor: “Tek isteğim yeniden yürüyebilmek. Okul dönemine kadar protez bacakla yürüyeceğim söylendi. Kıl payı ölümden döndüm. Şu an hayatta olmam bir mucize. Yaşadığım için mutluyum. Bir yanımsa acıyor, çünkü bacağımı kaybettim. Bana bu acıyı yaşatanların ve tüm sorumluların yargılanmasını istiyorum. Adalet önünde hakkımı arayacağım. Annem, babam ve kardeşlerim de çok üzülüyor. Ameliyatın ardından ailece birbirimize sarılıp gözyaşı döktük. Onların üzüntüden hasta olmalarından korkuyorum.”