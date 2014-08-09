Kabataş kazasında otobüsün çarptığı Kübra'dan kötü haber

Kabataş'ta belediye otobüsünün vapur iskelesine girmesiyle meydana gelen kazada ayağından ağır yaralanan üniversite öğrencisi Kübra Dere'den kötü haber geldi. Hürriyet’te yer alan habere göre, sağ bacağı diz altından kopan Dere'nin bacağı beklenen iyileşmeyi göstermediği için kesildi.

Adalar’a gitmek için iskelede beklediği sırada İETT otobüsünün altında kalan ve bacağı kopma noktasına gelen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Kübra Dere’nin tedavisi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürüyordu. Dere’nin sağ bacağı kazanın 4.5 saat süren operasyonun ardından yerine dikilmişti. Doktorlar 10 gün içerisinde bacağın yerine kaynayıp kaynamayacağını izleyecekti. Ancak 19 yaşındaki Kübra Dere’den bugün kötü haber geldi. Ayağında morarmalar oluşan ve damarlardan kan akışı sağlanamadığı için Kübra Dere’nin sağ bacağı diz altından kesildi. Dere’nin biran olsun yanından ayrılmayan ağabeyi Fahri Dere de haberi doğruladı.

Adalar’a bisiklete binmeye gidiyordu

Kübra Dere olay günü ailesiyle birlikte adalara bisiklete binmeye gidiyordu. Dere’nin ağabeyi Fahri Dere kazanın ardından şunları söylemişti: “Kazadan sonra çok korkmuştu. Bize “öleceğimi düşündüm” dedi. Ağrıları vardı. Biz kaza anında kardeşimle yan yanaydık. Bayram tatilini ev taşıyarak geçirdik. Bu yüzden Cuma gününü Adalar’a gitmek için yola çıktık. Kardeşim bisiklete binmeyi çok seviyordu. Heybeliada’yı çok seviyordu. Orada bisiklete binecekti. Nasip olmadı. Kaza anında kardeşim arabanın altında kaldı. Hemen ona yardıma koştum. Zaten o zaman da bilinci açıktı. Bacağı sallanıyordu. Şimdi ameliyat oldu ve gözetim altında tutuluyor. Doktorlar bacaktaki doku uyumuna bakacaklar. Şuan bizim için önemli olan ayağının iyi olması.”