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Metiner 'Kabataş görüntüleri elimizde' sözleri için ilk kez konuştu: Paralel polislere itibar ettik; İsmet Berkan kalemini kırsın

AKP'li Mehmet Metiner: Paralel polislerin namert olduğunu bilmiyorduk

25 Mart 2015 19:39

Geçen yıl katıldığı bir televizyon programında “Kabataş olayının görüntüleri elimizde” diyen AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, “Niye var olduğunu söyledim, çünkü biz iktidar partisiyiz, Emniyet Müdürlerimizi, ilgili birimlerimizi arar sorarız. Deriz ki bu görüntüler var mı? O dönemin paralel müdürleri bu görüntülerin elimizde olduğunu söylediler. Biz de namert olduklarını bilmeden onların söylemiş oldukları söze itibar ederek, evet bu olayın görüntüleri var dedik” diye konuştu. Mehmet Metiner, görüntüleri izlediğini öne süren ve geçtiğimiz günlerde bu sözleri nedeniyle Hürriyet gazetesindeki köşesinden özür dileyen gazeteci İsmet Berkan’ı da eleştirerek “O zaman böyle bir yalana neden ihtiyaç duymuşsa, bugün de böyle bir gerçeğe neden ihtiyaç hissettiğini anlayabilmiş değilim. O zaman kalemini kırsın” dedi.

Mehmet Metiner’in A Haber’de katıldığı bir televizyon programında, Gezi Parkı olaylarında Kabataş’ta başörtülü bir kadının çocuğuyla birlikte, üstü çıplak, deri eldivenli kişilerce saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili söyledikleri şöyle:

“O zaman böyle bir yalana neden ihtiyaç duymuşsa, bugün de böyle bir gerçeğe neden ihtiyaç hissettiğini anlayabilmiş değilim. O zaman kalemini kırsın.

Ben izlediğimi söylemedim mesela, katıldığım televizyon programlarında bu görüntülerin var olduğunu söyledim.

Niye var olduğunu söyledim, çünkü biz iktidar partisiyiz, Emniyet Müdürlerimizi, ilgili birimlerimizi arar sorarız. Deriz ki bu görüntüler var mı? O dönemin paralel müdürleri bu görüntülerin elimizde olduğunu söylediler. Biz de namert olduklarını bilmeden onların söylemiş oldukları söze itibar ederek, evet bu olayın görüntüleri var dedik. Ben dedim.”

 

 

Metiner, geçen yıl 'görüntüler elimizde' demişti

 

 

 

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