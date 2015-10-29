Kabataş röportajını yapan Elif Çakır: Zehra ne anlattıysa onu yazdım, söylediklerine inandım

Star gazetesi eski editörü Murat Seçkin'in, Gezi olayları süresince başta dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından olmak üzere iktidarın ve iktidara yakın medyanın eylemcileri suçlamasına neden olan 'Kabataş tacizi' iddiasına ilişkin Star’da yayımlanan söyleşinin aslında 'konuşulmadığı' iddiasına söyleşiyi yapan Elif Çakır'dan yanıt geldi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı telefonla arayan Çakır, "Hepsini olayın kahramanı olan Z. D. anlattı. Ben tek bir kelime bile eklemedim. Söylediklerine inandım. Beni ikna etti. Gazetede editöre 'O anlatmadı, ben hissettiklerimi yazdım' gibi bir şey söylemedim" dedi.

Çakır'ın açıklamalarını Hürriyet'teki köşesine taşıyan Ahmet Hakan'ın "Ne yani, Cemaat'e mi destek vereceğiz? sorusunun basit cevabı" başlığıyla yayımlanan (29 Ekim 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Gazeteci Elif Çakır aradı.

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Dediği şunlar:

-“Kabataş haberi” ile ilgili olarak yazdığım ne varsa... Hepsini olayın kahramanı olan Z. D. anlattı.

-Ben tek bir kelime bile eklemedim.

-Söylediklerine inandım. Beni ikna etti.

-Gazetede editöre “O anlatmadı, ben hissettiklerimi yazdım” gibi bir şey söylemedim.

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Taraf gazetesinde çıkan yazıdan sonra Elif Çakır’la ilgili hüküm cümlesi kurmuştum.

“Meğer fanteziler Elif Çakır’ınmış” demiştim.

Beyanı esas alıyor ve yazdığım bu hüküm cümlesinden dolayı Elif Çakır’dan özür diliyorum.

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Yakında Elif Çakır’la kapsamlı bir söyleşi yapacağım.

Peşinde koşacağım soru şu olacak:

“Kabataş yalanını kim uydurdu?”

Bekleyiniz...

Hele şu seçim tantanası bir bitsin.

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