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Kabataş iskelesinde deniz otobüsüyle tanker çarpıştı!

Kabataş İskelesi'nde meydana gelen kazada 4 kişinin yaralandığı bildirildi

08 Şubat 2013 22:34

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin Bostancı-Kabataş seferini yapan deniz otobüsüne tanker çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

 Kaza saat 19.10 sıralarında İstanbul Boğazı Kız Kulesi açıklarında meydana geldi.

19.00 Bostancı-Kabataş seferini yapan ve içinde 33 yolcusu bulunan Yeditepe 1 isimli deniz otobüsüne yük gemisi arkadan çarptı.

İlk belirlemelere göre kazada 1'i İDO personeli toplam 4 kişi yaralandı.

Deniz otobüsü kendi imkanıyla Kabataş İskelesi'ne geldi. Yaralılar iskeleye gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hasar oluşan deniz otobüsü kendi imkanlarıyla Kabataş İskelesi'ne yanaştı. Kazada yaralanan 4 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gemide bulunan 33 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

 

Deniz otobüsü seferleri devam

 

İstanbul Boğazı Kız Kulesi açıklarında bir yük gemisinin, Yeditepe isimli deniz otobüsüne arkadan çarpmasının ardından deniz otobüsü seferlerinin iptal olup olmayacağı sorusu gündeme geldi. İDO, an itibariyle herhangi bir sefer iptali duyurmadı.

 

'Hasar oluştu ancak su alması söz konusu değil'

 

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ. Başenspektörü Sercan Karabıyık, ''Yeditepe'' deniz otobüsünün Kız Kulesi açıklarında sancak arka tarafından bir ticari gemiyle temasta bulunduğunu söyledi.

Olayda deniz otobüsünde bulunan 33 yolcudan 4'ünün yaralandığını aktaran Karabıyık, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Karabıyık, deniz otobüsünün kendi imkanlarıyla Kabataş İskelesi'ne yanaştığını ifade ederek, ''Kaza yeri ile iskele arası kısa olduğu için ivedi yanaşma ve tahliye olduğundan olay çok büyümeden sonuçlanmıştır. Deniz otobüsünde hasar oluştu, ancak su alması söz konusu değil'' diye konuştu.

Sercan Karabıyık, incelemelerin ardından ayrıntılı açıklama yapılacağını bildirdi.

 

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