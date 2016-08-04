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Yaşam

Kabataş iskelesi 10 Ağustos'tan sonra kapatılacak

Çalışma nedeniyle Kabataş'taki vapur iskeleleri yaklaşık 2 yıl deniz trafiğine kapatılacak

04 Ağustos 2016 18:41

İstanbul’da Kabataş'taki vapur iskelesi, 10 Ağustos’ta kapatılacak. Bu tarihten sonra iskelelerden iki yıl boyunca hiçbir sefer yapılamayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kabataş vapur iskelesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre; Kabataş sahilinde deniz, raylı sistem ve karayolu taşımacılığını entegre edecek bir transfer merkezi yapılacak, trafik yer altına alınarak sahil boyunca kesintisiz yaya akışı sağlanacak.

Çalışma nedeniyle Kabataş'taki vapur iskeleleri yaklaşık 2 yıl deniz trafiğine kapatılacak. Tramvay ve Füniküler sistemleri bir süre daha çalışmaya devam edecek.

Vatandaşların Taksim, Eminönü, Beşiktaş bölgelerine ulaşımını sağlamak amacıyla ring seferleri başlatılacak. Ayrıca bölgeden geçen otobüs sayıları artırılacak.

Bu süre boyunca, Şehir Hatları AŞ Kadıköy-Kabataş, Kabataş-Adalar ve uğramalı Boğaz Hattı seferleri Kabataş İskelesi yerine Şehir Hatları'nın kullandığı Beşiktaş ve Eminönü iskelelerinden, İDO AŞ Kadıköy-Kabataş, Kabataş-Adalar seferleri Kabataş İskelesi yerine İDO’nun kullandığı Beşiktaş ve Yenikapı iskelelerinden, Dentur Avrasya Kooperatifi'ne bağlı işletmecilerin Kabataş-Üsküdar seferleri Kabataş İskelesi yerine Dentur Avrasya'nın kullandığı Beşiktaş İskelesi'nden, BUDO AŞ Kabataş-Bursa seferleri, gerekli izinlerin alınması kaydıyla Eminönü (Katip Çelebi) iskelesinden yapılacak.

Kabataş'taki vapur iskeleleri, 10 Ağustos saat 24.00'e kadar hizmet vermeyi sürdürecek.

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