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Kabataş gelini Develioğlu şikâyet etti, P24 ve 8 internet sitesinin içeriklerine erişim yasağı geldi

Develioğlu'nun 23 Mart’ta 'internet sayfalarındaki içeriklerin çıkarılmasını' talep ettiği ortaya çıktı

03 Nisan 2015 21:46

Gezi Parkı eylemleri sırasında Kabataş’ta 20-30 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını iddia eden Bahçelievler Belediye Başkanı’nın gelini Zehra Develioğlu’nun 2010’da da benzer bir iddiayla şikâyetçi olduğu konusundaki haberlere yer veren internet sitelerine erişim yasağı getirildi.

Toplam dokuz internet sitesinin ilgili haber sayfasına erişim yasağı getiren İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi, Bağımsız Gazetecilik Derneği Punto 24’ün internet sitesinde yer alan ‘’Medya Günlüğü’’ derlemesini de yasaklama kararına dahil etti.

Cumhuriyet gazetesinde 17 Mart’ta, Canan Coşkun imzası ve “Kabataş ilk vakası değilmiş” başlığıyla yayınlanan haberde; Develioğlu’nun, 20 Eylül 2010’da Başakşehir Polis Merkezi Amirliği’nde verdiği ifadesinden yola çıkarak taciz iddiasında bulunduğu ve bunun takipsizlikle sonuçlandığı duyuruldu.

Cumhuriyet’in haberi daha sonra aktifhaber.com, grihat.com, hbrdr.com, haberola.com, gündem.millet.com.tr, taraf.com.tr, duyarsiz.org  internet siteleri tarafından da yayınlandı. P24 de 18 Mart’ta hafta için her gün yayınladığı ‘’Medya Günlüğü’’ köşesindeki haber özetlerinde, Cumhuriyet gazetesine atıfla haberden bir paragraflık bir bölüme yer verdi.  

Haberin birçok mecrada yayınlanmasının ardından Develioğlu, 23 Mart’ta İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak, “internet sayfalarında yer alan içeriklerin çıkarılmasını” talep etti.

Mahkeme 24 Mart tarihli kararında, talebin kabulüne hükmederken, kararın gerekçede şöyle denildi:

“Dosya içindeki internet çıktıları incelendiğinde; talep edenin izinsiz olarak T.C. kimlik bilgilerinin ve adresinin yazılı olduğu hazırlık aşamasına ait olan Başakşehir Polis Merkezi Amirliği’ne verilmiş olan ifade tutanağını yayınlamaları ve birçok kişinin de bu yolla talep edenin ev adresi ve kişisel bilgilerini öğrenmesi ve talep edenin kişisel bilgilerinin internet ortamında yayınlanmasının hak ihlaline sebep olacağı ayrıca talebe konu yayınlarda yapılan yorumların ve bayanların suçlayıcı nitelikte bulunduğu, talep edenin masumiyet karinesinin ihlal edildiği dolayısıyla talepte bulunanın kişilik haklarının ihlal edildiği anlaşılmakla 5651 Sayılı Yasa kapsamında yasal şartları oluştuğundan talep eden vekilinin dilekçesinde belirttiği yayın içeriğine erişimin enlenmesi dair talebinin kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Hükümde ayrıca kararın 5651 sayılı yasanın 9/5 maddesi gereğince doğrudan Erişim Sağlayıcı Birliği’ne gönderilmesine, 5651 sayılı yasanın 9/8 maddesi gereğince derhal, en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcısı tarafından yerine getirilmesine karar verildi.

Kararda, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz yolu açık olduğu belirtildi.’’ (P24)

 

 

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