'Zehra gelin' Kabataş'tan önce 2 kez daha taciz şikayetinde bulunmuş

Gezi Parkı olayları sırasında Kabataş’ta bir grup tarafından tacize uğradığını iddia eden Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu'nun gelini Zehra Develioğlu’nun 2010’da da iki kez taciz iddiasıyla şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. Develioğlu’nun kendisini ‘selektörle taciz ettiği’, ‘araçla sıkıştırıp takip ettiği’ iddiasıyla şikâyetçi olduğu Arif Y. hakkında 1 yıla kadar hapis istemli dava açıldı. Yargılama sonrası Arif Y., delil yetersizliğinden beraat etti. Öte yandan Develioğlu’nun, 2011’de de kapısına gelip kendisine evrak imzalatmak isteyen bir kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi. Savcılık soruşturmaya takipsizlik kararı verdi. Develioğlu’nun Kabataş ile ilgili iddiası ise emniyet raporuyla doğrulanmamıştı.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre Develioğlu, yaşandığını iddia ettiği olaya ilişkin Başakşehir Polis Merkezi Amirliği’nde verdiği ifadesinde, 20 Eylül 2010’da saat 16.40 sıralarında aracıyla Kavacık’tan Başakşehir istikametine geldiğini belirtti. Develioğlu, şikâyetçi olduğu Arif Y.’nin kullandığı araçla arkasından gelerek 1-2 kez selektör yaptığını anlattı. Arif Y.’nin daha sonra tekrar aracın arkasına geldiğini ve ardından kendisini geçtiğini aktaran Develioğlu, “Aracını aracımın önüne kırarak beni yavaşlattı ve sağa yanaşarak emniyet şeridinde durdu. Ben bununla uğraşmamak için yoluma devam ettim. Başakşehir 5. etapta bulunan itfaiyenin oradan geçerken bu araç yine beni takip etti. Ben de bunun üzerine polis merkezine doğru geldim. Polis merkezine geldiğimi görünce yoluna devam etti” ifadelerini kullandı.

‘İçerisi görünmüyordu’

Arif Y. ifadesinde, Başakşehir’de bulunan bir şirkette çalıştığını belirterek, olay günü saat 16.00 sıralarında işyerine ait araçla Kartal’dan Başakşehir istikametine gittiğini anlattı. Arif Y., Maslak sapağında seyir halindeyken plakasını sonradan öğrendiği Develioğlu’nun kullandığı aracın sağ şeritte gittiğini kaydederek, “Bu aracın camları filmliydi ve içerisi gözükmüyordu. Bu araç aniden önüme kırdı. Ben de ikaz etmek için kendisine 1-2 kez selektör yaptım ve yoluma devam ettim” dedi. Arif Y. daha sonra aynı aracı Atatürk Caddesi üzerindeki bir marketin önünde gördüğünü ifade ederek, kimseyi takip ve rahatsız etmediğini söyledi. Arif Y. mahkemedeki savunmasında ise, Develioğlu’nun kendisini sıkıştırdığını ve sağ tarafında bulunan kamyonu tehlikeye düşürdüğü için kendisini selektör yaparak ikaz ettiğini belirtti. Arif Y., işyerinin ve ikamet adresinin Başakşehir’de olduğunu vurgulayarak suçlamayı kabul etmedi.

Duruşmaya bile gelmedi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Arif Y.’nin 20 Eylül 2010’da kullandığı araç ile seyir halinde iken Develioğlu’nu trafikte sıkıştırıp takip ederek rahatsız edip, huzurunu bozduğu iddia edildi. Arif Y.’nin “kişilerin huzur ve sükûnunu bozduğu” suçlamasıyla 1 yıla kadar hapsi istendi. Dosyada, Develioğlu’nun şikâyetine ilişkin beyanı haricinde hiçbir delil yer almadığı gibi Develioğlu duruşmaya da katılmadı. Yargılama sonunda Arif Y. mahkûmiyete yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat etti. Gerekçeli kararda, Develioğlu’nun adresine çıkarılan davetiyenin adresinde tanınmadığından iade edildiğini, yeni adresinin tespit edilemediğini ve soruşturma sırasında verdiği ifadesiyle yetinildiğini kaydedildi.

Binlerce saatlik görüntü incelenmişti

Gezi Parkı Direnişi sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Benim başörtülü bacıma saldırdılar” sözleri üzerine emniyetin başlattığı soruşturmada hazırlanan raporda 2 bin 560 saatlik görüntü kaydının incelendiği belirtilmişti. Görüntülerde, Develioğlu’nun Kabataş’ta eşini beklediği yere geldiği 19.43’ten bölgeden ayrılana kadar geçen yaklaşık15 dakikalık süreçte, etrafta yüzlerce kişinin, başörtülü, çoluk çocuk, ailenin gelip geçtiği görülmüştü.

Soruşturmada takipsizlik

Develioğlu’nun 1 Ağustos 2011’de de kapıya gelip eşini soran ve evrak imzalatmaya çalışan bir kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi. Develioğlu, evrakı imzalamayıp kapıyı kapattığını, daha sonra eşini arayarak böyle bir şey olmadığı haberini aldığını kaydetti. Develioğlu, evine gelen kişinin araç plakasını alamadığını, gri renkli bir araçla gelen şahsın kaçtığını kaydetti. Şikayet sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında gelen kişinin tespit edilemediği için takipsizlik kararı verildi.