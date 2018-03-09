Kabataş Erkek Lisesi'ne restorasyon yapılacak dendi, iş makinesi girdi; Valilik: Sonradan eklenenler yıkılıyor

İstanbul Beşiktaş'taki Kabataş Erkek Lisesi olarak kullanılan tarihi binası restorasyon adı altında iş makineleriyle yıkıldığı belirtildi. İstanbul Valiliği tarihi yapıya sonradan eklenen betonarme kısımların yıkıldığını ileri sürerken, uzmanlar, binanın ön cephesinin özgün olduğu ve korunması gerektiğini ifade etti.

Hürriyet'in haberine göre, Feriye Sarayı’nın Kabataş Erkek Lisesi tarafından kullanılan kısmında yıkım başladı. Yurt binası olarak kullanılan tarihi yapının, restorasyon adı altında iş makineleri tarafından yıkımına başlandı ve ön cephesi olduğu gibi yıkıldı. İstanbul Valiliği, binanın kagir yapısına zarar verilmediğini, sadece sonradan eklenen kısımların yıkıldığını söylese de uzmanlar binanın ön cephesinin özgün olduğunu ve korunması gerektiğini söylüyor. Betonarme kısımla kagir yapının iç içe geçtiği ve iş makineleriyle yapılan yıkımın tarihi yapıya onarılamaz bir zarar verdiğini belirtiyor.

Tarihi binanın restorasyon işini İş-Yap Turizm İnşaat firması aldı. Şirket restorasyon öncesinde yapıyı çatı da dahil çepeçevre demir iskele ile kapattı. Ardından kurul kararında sözü edilen muhdes kısımların yıkımları başladı. Ancak tarihi yapının yıkımında el işçiliği yerine iş makineleri kullanıldı. Proje müellifi mimar Barış Doğan, uygulamanın İstanbul Valiliği yetkisinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Yurt binasının üçte ikisi betonarme. Sonradan eklenen muhdes kısımlar yıkılıyor. Koruma Kurul kararı da bu yönde. Zaten sonradan eklenen betonarme kısım da denize doğru kayma tespit edilmişti. Orijinal kagir yapı korunacak."

Uygulamayı denetleyen İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada da ‘‘Yatakhane kısmının 2 ayrı bölümü var. Bir tarihi orijinal kısımları bir de 1951 yılı sonrasında yapılan betonarme kısımlar. Özgün kısımlara dokunulmuyor hatta oralarda elle bina soyuldu. Betonarme kısımlar ise iş makineleri ile yıkılıyor. 1. Grup korunması gereken bir eseri biz Koruma Kurulu onayıyla yapıyoruz. Kurulun onayladığı projenin dışına çıkılmadı’’ denildi.