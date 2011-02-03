-KABATAŞ-BAĞCILAR ARASINDA TRAMVAYLA KESİNTİSİZ ULAŞIM İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesince Kabataş-Bağcılar tramvay hattında kesintisiz ulaşım için alınan araçlar ile yenilenen istasyonlar törenle hizmete girdi. Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, Zeytinburnu, Güngören ve Bağcılar arasındaki 8 istasyonun, yüksek platformlar kaldırılarak düşük tabanlı araçlara uygun hale getirildiğini belirtti. Yapılan yeni düzenlemeyle Kabataş-Zeytinburnu ile Zeytinburnu-Bağcılar hatlarının tek hat haline getirildiğini belirten Topbaş, tramvay hattında, aktarmanın sona ermesiyle 31 istasyondan oluşan 19,5 kilometrelik hatta tek biletle kesintisiz ulaşım sağlandığını, böylece aktarmanın ortadan kalktığını söyledi. Topbaş, istasyonlardaki yüksek platformların kaldırılmasıyla istasyonların engellilere uygun hale getirildiğini, böylece tüm vatandaşların cadde seviyesindeki tramvaya rahatlıkla binebileceğini kaydetti. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı için alınan 37 yeni tramvay vagonunun 71 milyon 280 bin avroya mal olduğunu ifade eden Topbaş, ''Yeni araçların devreye girmesiyle hattaki mevcut araç sayısı 92'ye çıkmış oldu. Çok kaliteli, konforlu ve güvenli yolcululuk yapma imkanı veren yeni tramvay vagonlarıyla yolculuk yapmak çok keyifli olacak. Böyle modern tramvaylar Avrupa'da bile yok. Böylece, yoğun günlerde 360 bin kişinin taşındığı bu hattın kapasitesini yüzde 20 arttırmış oluyoruz'' dedi. -''İSTANBUL'UN ALTINI DEMLİR AĞLARLA ÖRDÜK''- Gerçekleştirdikleri metro yatırımlarıyla İstanbul'un altını demir ağlarla ördüklerini söyleyen Topbaş, şunları kaydetti: ''Ulaşım Master Planı'nda öngördüğümüz 635 kilometre raylı sistem ağını adım adım gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da sadece ulaşıma 17 milyar TL yatırım yaptık. Bu yılki yatırımlarımızın toplam tutarı ise 7 milyar TL'dir. Bu kapsamda 4 yeni metro hattını daha ihale aşamasına getirdik. Kabataş-Çağlayan-Mahmutbey, Bağcılar-Bakırköy İDO, Üsküdar-Ümraniye-Tepeüstü ve Bahçelievler-Beylikdüzü hatlarının ihalesinin en kısa sürede gerçekleşeceğiz. İstanbul'da bazı bölgelerde havaray sistemini devreye sokmak için de çalışmalara başladık. Ayrıca Boğaziçi'ne turistik amaçlı bir teleferik de inşa edeceğiz. Metro hatları yapıldıkça, Marmaray'ın da tamamlanmasıyla hepsi birbiriyle entegre hale gelecek. Bekleme olmayacak ve yürüme mesafeleri en aza inecek. İstanbullular arabalarını bırakıp metroya binecekler. Belediye olarak gelecek kuşakların İstanbulu'nu hazırlıyoruz. İstanbulluların gurur duyacağı bir şehir oluşturuyoruz.'' Törende, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman da yeni tramvay hattıyla ilgi bilgi vererek, Topbaş'a teşekkür etti. -TOPBAŞ TRAMVAY KULLANDI- Topbaş ve beraberindekiler konuşmaların ardından tramvaya bindi. Zeytinburnu'ndan Bağcılar'a kadar tramvay kullanan Topbaş, burada gazetecilerin sorularını cevapladı. ''İstanbullular bu hatta aktarmalı gidiyorlardı. Şimdi kesintisiz gidecek. Bunun maliyeti olacak mı?'' şeklindeki soru üzerine Topbaş, şöyle dedi: ''Vatandaşa ek maliyeti yok. Zaten geçmişte de yoktu. Önceden aynı hatta vagon değiştirerek devam ediyordu. Kışın karda insanlar inip binerken hem zaman kaybediyorlardı hem de etkileniyordu. Artık ulaşım kesintisiz olarak devam edecek. Bizim yolcu kapasitemizi arttırma imkanımız oldu. İlave ürettiğimiz vagonlarla birlikte bu hat daha fazla yolcu taşıyacak. Yüzde 50 civarında bir artış olacağını tahmin ediyoruz. Bu hat artık tramvay değil bir metro özelliği taşımaya başladı.'' Başka bir gazetecinin, ''Yavaş yavaş entegrasyon olacak değil mi?'' sorusuna Topbaş, ''Biz hatların deniz kara raylı sistemlerin entegre olmasını istiyoruz. Tek bilete geçiş amacımız da bu. Birinden inen diğerine kolaylıkla binsin. Yürüme yolları azalsın. Kabataş'a gitmenin sebebi de bu. İskele'ye rahat ulaşım sağlansın, finikülerle Taksim'e ulaşım imkanı var. Kabataş metrosu sisteme girince birbirine entegre olacak. Zaten biz Ulaşım Master Planları'na göre programımızı sürdürüyoruz'' diye konuştu. -TOPBAŞ'A ''MAKİNİST BRÖVESİ'' VERİLDİ- Törenin sonunda, tramvay vagonlarını yapan Alstom firması yetkilileri, Topbaş'a tramvay ve metro araçlarını başarılı bir şekilde kullandığı için ''Makinist Brövesi'' verdi. Kadir Topbaş, Alstom firmasının en ileri teknolojide vagon ürettiğini belirterek, üçüncü kez tramvay kullandığını söyledi.Bu nedenle firmanın kendisine sertifika verdiğini ifade eden Topbaş, ''Ben de kendilerinden bir talepte bulundum. Bu vagonları kullanırken verdiğimiz resimleri onlar kendi dergi ve yayın organlarında kullanacaklar. Bunun karşılığında Ulaşım AŞ'ye birkaç vagon vermelerini talep ettim. Pazarlık yapıyorum. Bu onlar için reklam değeri taşıdığından vagon sürüşünü değerlendirmek istedik'' dedi. -SEFER ARALIĞI 2 DAKİKAYA İNECEK- Bu arada Kabataş-Bağcılar tramvay hattında kesintisiz ulaşım için alınan araçlar ve yenilenen istasyonların hizmete girmesiyle, Kabataş'tan Bağcılar'a aktarmalı gidişlerde daha önce 68 dakika olan sefer süresi 65 dakikaya indi. Bunun yanı sıra 2,5 ile 5 dakika arasında değişen sefer aralığı yoğun saatlerde 2 dakikaya inecek. Kamera sistemiyle gözetim altında tutulan tramvaylar GPS ile de hat boyunca takip edilebiliyor. Araç tasarımında, İstanbul lalesinden esinlenerek ön kabine lale formu uygulanan tramvaylarda, en son teknolojik yenilikler uygulandı. CER motorları (elektrikli tahrik motorları) hızlı tren teknolojisinde olup, ilk defa İstanbul'da seri üretim olarak bu tramvayda kullanıldı. Tramvayda, yüksek acil frenleme ivmesi ile daha emniyetli yolculuk hedeflendi. Tam korumalı kabinler olası çarpışmalarda makinisti koruyacak şekilde tasarlandı. Ayrıca makinistin bayılması durumunda araç kendiliğinden durarak, olası bir kazaya engel olacak. Kabataş-Bağcılar tramvay hattından, Cevizlibağ ve Zeytinburnu istasyonlarından metrobüse aktarma imkanı da sunuluyor.