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'Kabak Zehra'nın başına patladı'

Hülya Avşar, kızı Zehra'nın karıştığı öne sürülen kavgayla ilgili konuştu.

12 Nisan 2012 23:04

Ünlü sanatçı Hülya Avşar kızı Zehra'nın kavga haberlerine, ''Kabak arkadaşlarını ayırmak isteyen Zehra'nın başına patladı'' dedi.

Gecce.com'un haberine göre Avşar, kızı Zehra'nın, sanılanın aksine kimseyle kavga etmediğini, sadece kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalıştığını söyledi.

Kardeşi Helin Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Barselona'da olan Avşar kızı, "Kızımın, karıştığı kavgadaki rolü sadece iki arkadaşı ayırmak. Zehra kavga eden arkadaşlarının arasına girerek bu tatsız durumu önlemek istemiş, ancak kabak onun başına patladı" dedi.

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