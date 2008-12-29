Kabahatin cezası 69 YTL

Yılbaşından itibaren dilencilik yapan, gürültü çıkaran, kaldırımları işgal eden, sigara içilmesi yasak olan yerlerde tütün mamullerini tüketenler 69 YTL idari para cezası ödeyecek.



Toplum düzenini, genel ahlakı, sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla çıkarılan Kabahatler Kanunu kapsamına giren idari para cezaları, Maliye Bakanlığının yüzde 12 oranındaki yeniden değerleme oranı çerçevesinde yılbaşından itibaren arttırılacak.



Buna göre, sarhoş olarak başkalarının huzurunu bozan, gürültü çıkaran, mal ve hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden, kaldırımları işgal eden, dilencilik yapan, sigara içilmesi yasak olan yerlerde tütün mamullerini tüketen ve kimlik bildirmeyenlere 69 YTL idari para cezası uygulanacak.



Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişilere de yine 69 YTL ceza kesilecek.



Çevre kirliliğine neden olanlara uygulanan cezaların da arttırıldığı yeni yılda hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında kesim yapanlara, hayvan atıklarını sokağa bırakanlara, kullanılmaz hale gelen ev eşyalarını, bunların toplanmasına ilişkin belirlenen günün dışında sokağa yada kamuya ait yerlere bırakanlara da 69 YTL cezası verilecek.



İnşaat atık ve artıklarını depolanma alanları dışına atan kişiler 140 ile 4 bin 261 YTL, tüzel kişiler 140 ile 7 bin 105 YTL, yemek pişirme ve servis yerlerinde çevre kirliliğine neden olan işletmeler ise 708 YTL ile 7 bin 105 YTL arasında ceza ödeyecek.



Kullanılamaz hale gelen motorlu kara ve deniz nakil araçlarını sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan kişilere 353 YTL, evsel atık ve artıkları, toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişilere ise 25 YTL idari para cezası uygulanacak.



Kumar oynayan kişiler ile kolluk güçlerinin emirlerine aykırı davranan kişiler 140 YTL ceza öderken, başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan işletmelere bin 420 ile 7 bin 105 YTL arası ceza verilecek. Kaldırımlara izni olmaksızın inşaat malzemesi yığan kişiler de 140 ile 708 YTL arasında idari para cezası ödeyecek.



Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan tüzel kişiler ile toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilen kişilere de 140 ile 4 bin 261 YTL arasında para cezası uygulanacak.

