Kabaceviz Şelaleri'ne ilgi artıyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Kabaceviz Şelaleleri\'nin gizli kalmış güzellikleri, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, \"Şelale, bu haliyle doğa yürüyüşü, dağcılık, piknik ve foto safari gibi pek çok doğa sporları için uygun fırsatlar sunuyor\" dedi.

Samsun\'un Çarşamba İlçesi Kabaceviz Mahallesi\'nde bulunan 20 kilometrelik stabilize yolun ardından, 10 kilometrelik toprak yoldan araçla ulaşılabilen ve suyun 15, 35 ve 65 metre yükseklikten düştüğü Kabaceviz Şelaleleri\'nin ziyaretçileri, günden güne artıyor. Türkiye\'nin en büyük şelaleleri arasında gösterilen Kabaceviz Şelaleleri\'nin ziyaretçilerine görsel şölenin yanı sıra doğa yürüyüşü, dağcılık, piknik ve foto safari gibi pek çok imkan sunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, \"Biz yönetim olarak burayı çok önemsiyoruz. Çünkü Samsun\'un tanıtılmasında bilinmesinde önemli bir rol oynuyor. Şelaleler üç aşamalı görsellik sunmaktadır. Şelale, bu haliyle doğa yürüyüşü, dağcılık, piknik ve foto safari gibi pek çok doğa sporları için uygun fırsatlar sunuyor\" dedi. Kabaceviz Şelaleleri çevresindeki orman ve çeşitli bitki örtüsü de sonbaharla sarı ve kırmızının farklı tonlarına bürünüyor.

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