T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kabaceviz Şelaleri'ne ilgi artıyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Kabaceviz Şelaleleri'nin gizli kalmış güzellikleri, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor

02 Kasım 2017 15:06

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Kabaceviz Şelaleleri\'nin gizli kalmış güzellikleri, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, \"Şelale, bu haliyle doğa yürüyüşü, dağcılık, piknik ve foto safari gibi pek çok doğa sporları için uygun fırsatlar sunuyor\" dedi.
Samsun\'un Çarşamba İlçesi Kabaceviz Mahallesi\'nde bulunan 20 kilometrelik stabilize yolun ardından, 10 kilometrelik toprak yoldan araçla ulaşılabilen ve suyun 15, 35 ve 65 metre yükseklikten düştüğü Kabaceviz Şelaleleri\'nin ziyaretçileri, günden güne artıyor. Türkiye\'nin en büyük şelaleleri arasında gösterilen Kabaceviz Şelaleleri\'nin ziyaretçilerine görsel şölenin yanı sıra doğa yürüyüşü, dağcılık, piknik ve foto safari gibi pek çok imkan sunuyor.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, \"Biz yönetim olarak burayı çok önemsiyoruz. Çünkü Samsun\'un tanıtılmasında bilinmesinde önemli bir rol oynuyor. Şelaleler üç aşamalı görsellik sunmaktadır. Şelale, bu haliyle doğa yürüyüşü, dağcılık, piknik ve foto safari gibi pek çok doğa sporları için uygun fırsatlar sunuyor\" dedi. Kabaceviz Şelaleleri çevresindeki orman ve çeşitli bitki örtüsü de sonbaharla sarı ve kırmızının farklı tonlarına bürünüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUNKabacevizBüyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YılmazSamsunKabaceviz MahallesiTürkiyeSamsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YılmazFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24