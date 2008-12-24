Kaba inşaatta 211 seçmen

İstanbul’un yeni ilçesi Beylikdüzü’nde inşaat halindeki bir binada 211 seçmenin kayıtlı olduğu ortaya çıktı. 6 katlı binada, 60 daire gözüküyor, binadaki bir dairede ise soyadları farklı 5 aile birlikte yaşıyor. Beylikdüzü Sahil Mahallesi’nde 431. Sokak Numara 3 adresinde kayıtlı gözüken 211 seçmen, CHP Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı Osman Gürcan Çelikkol’un hazırlattığı bir bilgisayar programı sayesinde tespit edildi.



Büyükçekmece’de 13 bin 600 nüfuslu Fatih Mahallesi’nde ise 12 bin adet seçmen bulunuyor, bir dairede 48 seçmen oturuyor. MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, “5 Aralık’tan itibaren çalışmalara başladık. Bizim tespit ettiğimiz hayali seçmen sayısı 12 bini buldu. Tahminen 20 bin kişi olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili hazırladığımız dilekçeyi gerekli birimlere göndererek itiraz ettik. Tespit sırasında ilginç manzaralarla karşılaştık. Mesela bir dairede 48 seçmen oturuyor. Fatih Mahallesi’nin 13 bin 600 nüfusu var bunun 12 bini seçmen gözüküyor. Şu anda bekliyoruz” diye konuştu.



AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı Hasan Ayhan Bilgiç de şöyle dedi: “Şu anda bizim seçmen sayımız 135 bin. Sokaklar, caddeler karıştırılmış. Adres kaydırması yapılmış. Özellikle yapılmış bir şey yok. Gürpınar’la ilgili şikayetler yapıldı. Biz de oradaki bazı dairelerde 3 farklı ailenin oturduğunu tespit ettik. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yanlışlığı var.”



AKP Büyükçekmece İlçe Başkanı Recep Erol şunları söyledi: “Büyükçekmece’de benzer örnek çok. Tespit ettiklerimizi İlçe Seçim Kurulu’na bildirdik. Araştırmasını onlar yaptırıyor. Biz bu karışıklıkları önlemek için Mimarsinan, Tepecik ve Gürpınar’da 15 arkadaş görevlendirdik. Geçtiğimiz seçimlerde de buna benzer aksaklıklar yaşandı ama bu yılki kadar değildi. Büyükçekmece’de oturup da farklı yerlerde kayıtları çıkan arkadaşlarımız da oldu. İtirazlarını yaptılar, yanlışlık düzeltildi.”



Yüzde 400 artış



Beylikdüzü Sahil Mahallesi Muhtarı Yusuf Kendir, mahalledeki seçmen sayısında yüzde 400 artış olduğunu söyledi. Seçmen listelerindeki karışıklığın TÜİK’in yaptığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden kaynaklandığını belirten Muhtar Kendir, “Son hazırlanan listelerde diğer mahallelerden bize bin adet seçmen gelmiş. Bizim 500 seçmenimiz de diğer mahallelere kaydırılmış. Bunu kolluk kuvvetlerine bildirdik. Jandarmaya tutanak tutturduk. Bu tutanakları kaymakamlık ve İlçe Seçim Kurulu’na teslim ettik” diye konuştu.



Bilgisayar hata yapmış



İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü İbrahim Doğan ise “Müracaatları değerlendiriyoruz. Hayali seçmen diye bir şey yok. Kapı numaraları yanlış yazılmış. Bilgisayar yanlış yönlendirmiş. Gerisini açıklayamam” dedi.



14 bin ‘hayalet seçmen’



CHP’nin Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı avukat Osman Çelikkol, Beylikdüzü’nde oturmadığı halde, oturuyor gözüken 14 bin “hayali seçmen” tespit ettiklerini söyledi. Seçmen listelerinde belirledikleri yanlışlıklarla ilgili Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunduklarını belirten Çelikkol, “Geçtiğimiz seçim döneminde de ‘taşıma oy’ söylentileri çıkmıştı. Bunun önüne geçmek için bir program hazırlattık. Bu siteye giren kişiler TC kimlik numaralarını ve adreslerini girerek nerede oy kullandıklarını görebiliyorlar. Biz tabii ki kimsenin TC kimlik numarasını bilmediğimiz için adresten giriş yaptık. Karşımıza çok ilginç sonuçlar çıktı. Arkadaşlarla bunları yerinde görmek istedik. Hileli seçmenlerin gösterildiği yerlere arkadaşlarımızı gönderdik. Sonuç olarak o kişilerin o adreslerde oturmadıklarını tespit ettik” dedi.



