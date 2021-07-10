Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu iddia edilen Çağla Şıkel'den ilk açıklama

Ünlü şarkıcı Hadise ile ilişikilerini geçen haftalarda noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişki yaşadığı iddia edilen sunucu Çağla Şıkel, "Hayatımda biri olursa size söylerim" dedi.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile manken Çağla Şıkel'in birlikte oldukları ileri sürüldü. Çeşme'de tatil yaptıkları belirtilen ikili hakkında çıkan iddiaların ardından Şıkel'den açıklama geldi.

Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü manken, "Hayatımda biri olursa ben size söylerim" dedi.