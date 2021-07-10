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Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu iddia edilen Çağla Şıkel'den ilk açıklama

10 Temmuz 2021 22:47

Ünlü şarkıcı Hadise ile ilişikilerini geçen haftalarda noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişki yaşadığı iddia edilen sunucu Çağla Şıkel, "Hayatımda biri olursa size söylerim" dedi. 

Oyuncu Kaan Yıldırım ile manken Çağla Şıkel'in birlikte oldukları ileri sürüldü. Çeşme'de tatil yaptıkları belirtilen ikili hakkında çıkan iddiaların ardından Şıkel'den açıklama geldi. 

Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü manken, "Hayatımda biri olursa ben size söylerim" dedi.  

Çeşme'de bir mekanda görüntülenen ikilinin, daha önce de Alaçatı'da bir mekanda bir araya gelmesi, aşk söylentilerine neden olmuştu. Şıkel'in, hakkında çıkan aşk iddiasının ardından yakın çevresine, "Kaan Yıldırım arkadaşım" dediği öğrenilmişti. 

 

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