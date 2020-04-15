Kaan Yıldırım, annesini ve babasını Instagram'dan sildi!

Şarkıcı Hadise ile aşk yaşamaya başlayan ve birlikte karantinaya giren oyuncu Kaan Yıldırım, anne ve babasını aynı anda Instagram hesabından sildi.

Hekimoğlu dizisinde rol alan oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Kaan Yıldırım, ailesiyle ilgili yaptığı hamleyle kafaları karıştırdı.

Koronavirüs salgınından dolayı evden çıkmama kararı alan ünlü çift, aynı evde karantinaya girdi. Bu süreci sevgilisiyle geçiren Kaan Yıldırım, anne ve babasını Instagram hesabından silerek kafaları karıştırdı.



Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin, yakın zamanda evlenmek istediği konuşuluyordu. Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını neden sildiği merak konusu oldu.



