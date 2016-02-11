Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural sahil turunda

Kaan Tangöze, haftalar önce dudak dudağa görüntülendiği Kıvılcım Ural’la bu kez sahil turu yaparken objektife takıldı. Bu ilişki yüzünden eşi Seçkin Piriler’le boşanmanın eşiğine gelen Tangöze’nin habercilerden kaçma çabası sonuç vermedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural, haftalar sonra yeniden bir arada görüntülendi. Bebek’teki bir restoranda baş başa yemek yedikten sonra Tangöze’ye ait araçla sahil turu yapan çift, Kuruçeşme-Beşiktaş hattında habercilerin dikkatini çekti.

Trafik ışıklarına takıldıklarında flaşlar patlayınca, ünlü müzisyen güneşliği indirirdi, Ural da kapüşonunu takıp öne eğilerek gizlendi.



Gazetecileri içeri alma



Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte gaza basan Kaan Tangöze, direksiyonu Taksim’deki ücretli otoparka kırdı. Görevliye 50 TL uzatıp “Arkadakiler gazeteci, onları içeri alma” diyen şarkıcı, Kıvılcım Ural’ı otoparkın 3. katında bırakıp oradan ayrıldı. Kaan Tangöze, çıkışta yöneltilen hiçbir soruya da yanıt vermedi.