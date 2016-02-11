T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural sahil turunda

Trafik ışıklarına takıldıklarında flaşlar patlayınca, ünlü müzisyen güneşliği indirirdi

11 Şubat 2016 10:54

Kaan Tangöze, haftalar önce dudak dudağa görüntülendiği Kıvılcım Ural’la bu kez sahil turu yaparken objektife takıldı. Bu ilişki yüzünden eşi Seçkin Piriler’le boşanmanın eşiğine gelen Tangöze’nin habercilerden kaçma çabası sonuç vermedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural, haftalar sonra yeniden bir arada görüntülendi. Bebek’teki bir restoranda baş başa yemek yedikten sonra Tangöze’ye ait araçla sahil turu yapan çift, Kuruçeşme-Beşiktaş hattında habercilerin dikkatini çekti.

Trafik ışıklarına takıldıklarında flaşlar patlayınca, ünlü müzisyen güneşliği indirirdi, Ural da kapüşonunu takıp öne eğilerek gizlendi.


Gazetecileri içeri alma
 

Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte gaza basan Kaan Tangöze, direksiyonu Taksim’deki ücretli otoparka kırdı. Görevliye 50 TL uzatıp “Arkadakiler gazeteci, onları içeri alma” diyen şarkıcı, Kıvılcım Ural’ı otoparkın 3. katında bırakıp oradan ayrıldı. Kaan Tangöze, çıkışta yöneltilen hiçbir soruya da yanıt vermedi.

ETİKETLER

kaan tangözeseçkin pirilerkıvılcım uralaldatmaihanet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24