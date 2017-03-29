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Kaan Tangöze: Evlililiğimin bitmesinin tek sorumlusu benim, Kıvılcım değil!

Tangöze, eski eşinin "Kıvılcım, Kaan'ı kullanıyor, ilişkileri bitti biliyorum" sözlerine tepki gösterdi

29 Mart 2017 15:48

Türk rock müziğinini deneyimli ismi Kaan Tangöze, eski eşi ve iki çocuğunun annesi Seçkin Piriler’in katıldığı moda etkinliğinde kendisini ve sevgilisi Kıvılcım Ural’ı hedef alan "Kıvılcım, Kaan'ı kullanıyor. İlişkileri bitti biliyorum" açıklamalarına basın bülteniyle yanıt verdi.

Tangöze, PR danışmanı aracılığıyla paylaştığı basın duyurusunda, “Son zamanlarda hakkımda çıkan haberler konusunda ilk ve son açıklamamdır. Süreç içerisinde evliliğimin sona ermesi ve bunun sebepleri konusunda yapılan haksız açıklamalardan, Kıvılcım üzerine yapılan baskıdan duyduğum rahatsızlığı belirtmek isterim" dedi.

“Sevgilim Kıvılcım hakkında konuşmayı bırak”

Tangöze açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Tüm sorumluluk bana ait olup, özel hayatlarımıza saygı gösterilerek, bu konuda herkesin gerekli hassasiyeti göstermesini rica ederim."

Magazin kulislerinde Tangöze’nin basın açıklaması, “Evlililiğimin bitmesinin tek sorumlusu benim, sevgilim Kıvılcım Ural sorumlu değildir” olarak değerlendirilirken, iki çocuğunun annesi Piriler’e de “Sevgilim Kıvılcım Uram hakkında konuşmayı bırak” mesajı verdiği konuşuluyor.

 

 

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Kaan TangözeSeçkin PirilerKıvılcım Uralbasın açıklaması

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