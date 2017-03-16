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Kültür-Sanat

Kaan Tangöze akustik solo performansıyla Babylon'da

Konserin başlama saati 21:30

16 Mart 2017 12:35

Türkiye rock müzik tarihine damga vuran Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, akustik solo performansıyla bu akşam Babylon’da hayranlarıyla buluşacak.

Solo kariyerinin ilk albümü 'Gölge Etme'de, Özdemir Asaf'ın 'Çizik', 'O Yolda', 'Kalmak Türküsü', Aşık Mahzuni Şerif'in 'Tersname' ve Karacaoğlan'ın 'Bir Kız Bana Emmi Dedi Neyleyim' şiirlerini yorumlayan Tangöze, ilham aldığı çeşitliliği ortaya koyuyor. 

İşte Kaan Tangöze hakkında bilinmesi gerekenler:

Kaan Tangöze, müziğe 8 yaşında babasının aldığı piyanoyla başladı. 14 yaşında ise elektorogitara merak saldı.

Albümde yer verdiği Özdemir Asaf şiirlerinin ilkini 5 yıl önce bestelediğini söylüyor.

Duman kurulmadan önce Ari Barokas ile birlikte Mad Madame isimli grunge/cover yapan bir grupları vardı.

Sanatçının Duman grubundan Batuhan Mutlugil ve Yakup Trana'yla beraber, «Karanlıkta» ve «Tam Olsun» adlı iki parçanın yer aldığı «Karanlıkta» isimli bir solo çalışması daha bulunuyor.

Seattle’da master yaparken yazdığı «LaLaLa» isimli bir parçası ile ABD'de yayınlanan iki toplama albümde yer aldı.

Kaan Tangöze, bu sene 18-21 Mayıs arası «Dünyadan Çıkış Yolları» temasıyla Kapadokya'nın ilham veren coğrafyasında müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava etkinlikleri gibi farklı disiplinleri bir araya getiren Cappadox’un ilk günü sahne alacak.

Şiire düşkünlüğü lisede başlayan Kaan Tangöze, o zamanlar en sevdiği şaririn Nazım Hikmet olduğunu söylüyor.


 

 

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