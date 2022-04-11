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Kaan Sekban ev fiyatlarını karşılaştırdı: Miami Ümraniye'den daha ucuz

"Bugün 6 milyona Ümraniye'de 2+1, 3+1 bi daire anca alabilirsiniz"

11 Nisan 2022 19:00

Komedyen Kaan Sekban, sosyal medya hesabından artan ev fiyatlarıyla ilgili paylaşım yaptı.

Sekban, fotoğraflarını paylaştığı evle ilgili, "Şu ev Miami'de, 170 metrekare, 3 odalı 3 banyolu, bahçeli, merkezi sayılabilecek konumda ve fiyatı 400 bin USD. Geçen yazki kurla 2 buçuk milyon lira, mevcut kura göre yaklaşık 6 milyon lira. Bugün 6 milyona Ümraniye'de 2+1, 3+1 bi daire anca alabilirsiniz. Kura rağmen Miami Ümraniye'den daha ucuz" dedi.

Sekban, "Tabi ki Miami'de daha pahalı evler, Ümraniye'de daha uygun fiyatlı evler mevcut, söylemeye çalıştığım şey başka" diye de ekledi.

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