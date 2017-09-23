Kaan Ayhanlı Düsseldorf deplasmanda galip

St. Pauli - Fortuna Düsseldorf 1-2

İSTANBUL, (DHA) - Almanya 2\'nci Ligi\'nin 8\'inci haftasında Kaan Ayhan\'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf deplasmanda Enver Cenk Şahin\'in formasını giydiği St. Pauli\'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Millerntor Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmanın ilk golü 9\'uncu dakikada Takashi Usami\'den geldi. Konuk ekip 23\'üncü dakikada Rouwen Hennings\'in attığı golle farkı 2\'ye çıkarırken ev sahibi St. Pauli adına 34\'üncü dakikada sahneye çıkan Enver Cenk Şahin farkı 1\'e indiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Düsseldorf 8 maçta topladığı 19 puanla liderliğini sürdürürken, St Pauli, 13 puanla 8\'inci sırada yer aldı.