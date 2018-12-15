Kaan Ayhan'ın 2 golü 3 puan getirdi

Fortuna Düsseldorf - Freiburg: 2 - 0

Temel ELCİVAN - DUİSBURG / DHA

Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf\'ta forma giyen milli oyuncu Kaan Ayhan, SC Freiburg\'a attığı 2 golle takımına 3 puan kazandırdı.(2-0)

Almanya 1\'inci Lig\'in (Bundesliga) 15\'inci hafta mücadelesinde Fortuna Düsseldorf, sahasında SC Freiburg\'u konuk etti. Karşılaşma, Kaan Ayhan\'ın attığı iki golle Düsseldorf\'un 2-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi. 38 bin taraftar önünde oynanan maçta Kaan Ayhan, 55\'inci dakikada attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 79\'uncu dakikada yeniden sahneye çıkan Kaan Ayhan, kendisinin ve takımının ikinci gölünü attı.

Fortuna Düsseldorf\'ta forma giyen bir diğer milli oyuncu Kenan Karaman ise, ilk 11\'de sahaya çıktığı maçta 70\'inci dakikada yerini, Oliver Fink\'e bıraktı.