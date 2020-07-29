Kaan Ayhan'dan transfere yeşil ışık: Fatih Terim'le seve seve çalışırım

Fortuna Düsseldorf ligden düştükten sonra ayrılık kararı alan Kaan Ayhan, menajeri vasıtasıyla yapılan görüşmelerde, Milli Takım'dan hocası Fatih Terim'le seve seve çalışacağını ifade etti.

Türk Milli Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu, kulübü Fortuna Düsseldorf'un Almanya'da bir alt lige düşmesiyle ayrılık kararı alırken, Süper Lig devlerinin radarına girmişti.



Bir süredir hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunuyor. Sarı-kırmızılıların son olarak menacerler aracılığıyla temas kurduğu Kaan'dan, "Fatih Terim'le seve seve çalışırım" cevabını aldığı öğrenildi.



Terim'in milli formayı da verdiği başarılı savunmacı, onun döneminde stoper, sağ bek, hatta ön libero olarak görev yapmıştı. Fatih hoca tam da bu joker özellikleri ve elbette ki yabancı kısıtlamasının tekrar devreye gireceği yeni sezonda Türk pasaportunun da etkisiyle, bu transferin mutlaka yapılmasını istiyor.

Luyindama'dan gelen para kullanılacak

Milli oyuncunun, Fortuna Düsseldorf ligden düştüğü için sözleşmesi gereği 2 milyon Euro'ya serbest kalacak olması Galatasaray'ın elini güçlendirdi. Bu transferi bitirmeye kararlı olan sarı-kırmızılılar, bonservis için gereken parayı da büyük ihtimalle Luyindama'nın gidişiyle karşılayacak.