Kaan Ayhan'da mutlu sona Sassuolo ulaştı!

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Mert Müldür'den sonra Sassuolo'da forma giyen üçüncü Türk futbolcu olacak.



Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesinin ardından 26 yaşındaki savunmacının sözleşmesinde 2 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyordu. Fortuna'ya 2 milyon Euro'yu gönderdiği iddia edilen İtalyan ekibi transferin maliyetiyle ilgili açıklama yapmadı.

Kaan Ayhan Alman ekibiyle 34 maçta forma giymiş 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Kaan Ayhan ayrıca A Milli Takım 'ın Avrupa Şampiyonasına katılmasına büyük katkı sağlamıştı.